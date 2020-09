Angola bittet um Rechtshilfe wegen Milliardengeldern in Genf

Dubiose Gelder aus Angola in der Schweiz sorgen erneut für Aufsehen. Die stellvertretende Justizministerin Angolas hat letzten Freitag in Bern beim Bundesamt für Justiz bezüglich Rechtshilfe vorgesprochen. Es geht um Milliardengelder in Genf.