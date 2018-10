An der Spitze der ETH Zürich steht bald ein Westschweizer Physiker

Mit Joël Mesot steht in den nächsten vier Jahren ein Romand an der Spitze der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Der Bundesrat hat den 54-jährigen Physikprofessor und aktuellen Direktor des Paul-Scherrer-Instituts zum neuen ETH-Präsidenten gewählt.