Altholzlager im Basler Rheinhafen in Brand - 30 Meter hoher Rauch

Im Basler Rheinhafen ist ein Altholzlager in Brand geraten. Um ungefähr 14 Uhr waren offen gestapelte ausrangierte Bahnschwellen am Westquai unweit des Dreiländerecks in Flammen aufgegangen; eine Rauchsäule war in weitem Umkreis sichtbar.