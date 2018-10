«A Star is Born» schlägt «Venom» um Haaresbreite «A Star ist Born» hat am Wochenende bei den Deutschschweizer Kinocharts mit knapp 17'000 Eintritten die Spitze übernommen. Knapp dahinter rangiert der Vorwochensieger «Venom». Dritter wurde «The Incredibles 2».

Der Film «A Star is Born» hat am Wochenende vom 11. bis 14. Oktober 2018 am meisten Publikum in die Deutschschweizer Kinos gelockt. (Bild: Warner Bros. Ent.)

(sda)

In der Westschweiz ist es gerade umgekehrt. «Venom» liegt vorn vor «A Star is Born». Den dritten Platz belegte «Johnny English Strikes Again». Im Tessin siegte dieser Film und verwies «A Star is Born» und «Venom» auf die Plätze.