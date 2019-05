64-Jährige Autofahrerin nach mehreren Kollisionen gestoppt

In Pontresina im Oberengadin ist am Mittwochabend eine 64-jährige Autofahrerin nach mehreren Kollisionen von Jugendlichen an der Weiterfahrt gehindert worden. Die vermutlich angetrunkene Frau war mit einem stark beschädigten Fahrzeug unterwegs.