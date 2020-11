6126 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden Aus der Schweiz und Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 6126 neue bestätigte Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. 72 Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 2202.

Spitaleinweisungen und Todesfälle: Pflegepersonal auf der Intensivstation des Spitals in Schwyz. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda)

316 Infizierte sind zudem neu ins Spital eingeliefert worden. Dies ist den BAG-Zahlen vom Dienstag zu entnehmen. Am vergangenen Dienstag waren dem Bundesamt 5949 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Damit ist die Zahl im Wochenvergleich nur leicht gestiegen. Am Montag hatte das Bundesamt für die 72 Stunden über das Wochenende 21'926 neue Ansteckungen gemeldet.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 2'044'406 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19. Über die vergangenen zwei Wochen gesehen fiel das Resultat bei 25,2 Prozent der Tests positiv aus. Pro 100'000 Einwohner wurden im gleichen Zeitraum 4482,9 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 182'303 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt 7792 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zusammenhang stieg auf 2202.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Dienstag nach Angaben des BAG 39'951 Personen in Isolation, und 31'906 Kontakte standen unter Quarantäne. Zudem sassen 10'651 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.