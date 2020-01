50-jähriger Autofahrer stirbt bei Selbstunfall in Turtmann VS

Bei einem Selbstunfall kurz vor Turtmann VS ist am Sonntagmorgen ein 50-jähriger Walliser ums Leben gekommen. Der in der Region wohnhafte Mann hatte aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einen Baum geprallt.