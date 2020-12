Coronavirus - Schweiz 3802 Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 3802 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 107 neue Todesfälle und 226 Spitaleinweisungen.

Die Tendenz der positiven Coronatests ist weiter rückläufig. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

(sda)

Vor einer Woche waren dem BAG für Dienstag 4241 bestätigte Fälle gemeldet worden. Die Zahl der gemeldeten Spital-Einlieferungen sank gegenüber den gemeldeten 238 Hospitalisierungen vor einer Woche nur leicht.

Die Positivitätsrate für PCR- und Antigen-Tests für die vergangenen zwei Wochen lag bei 19,4 respektive 17,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 610,31 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 2'753'942 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG am Dienstag weiter mitteilte. Insgesamt gab es bisher 330'874 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

13'418 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 4552. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 37'310 Menschen in Isolation und 38'401 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 287 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.