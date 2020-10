300 Leute nach Clubbesuch in Churer Vergnügungsmeile in Quarantäne

In Chur sind rund 300 Personen nach dem Besuch eines Partylokals in der Vergnügungsmeile Welschdörfli in Quarantäne geschickt worden. Ein Partygänger war laut Angaben des Kantons positiv auf das Coronavirus getestet worden.