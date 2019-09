29-jähriger Töfffahrer stirbt bei Selbstunfall bei Birmensdorf Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag bei Birmensdorf mit seinem Motorrad in einen Beleuchtungskandelaber geprallt. Der Töfffahrer starb noch auf der Unfallstelle.

Bei einem Selbstunfall verstarb in der Nacht auf Montag ein Töfffahrer in Birmensdorf. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Der Mann war kurz vor 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der Luzernerstrasse in Richtung Wettswil unterwegs, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit dem Beleuchtungskandelaber.