2823 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 2823 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Mittwoch acht Todesfälle und 57 Spital-Einweisungen.

Immer mehr Kantone haben aufgrund der vielen Neuansteckungen mit dem Coronavirus eine Maskenpflicht in Läden eingeführt. Am Mittwoch hat das Bundesamt für Gesundheit 2823 neue Fälle gemeldet. KEYSTONE/Marcel Bieri

(sda)

Bei den Neuansteckungen handelt es sich um eine Verdoppelung der Zahl vom Dienstag. Auf dem Höhepunkt der Epidemie betrug der Höchststand der Neuansteckungen am 23. März 1464 gemeldete Fälle.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 68'704 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am Mittwoch weiter mitteilte. Insgesamt 5167 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 1816.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'536'725 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19. Gegenüber Dienstag wurden dem BAG 20'704 neue Tests gemeldet.

Über die vergangenen zwei Wochen gesehen fiel das Resultat bei 9,9 Prozent aller Tests positiv aus. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Mittwoch nach Angaben des BAG 5250 Personen in Isolation und 11'093 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 14'664 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.