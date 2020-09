2500 müssen in Quarantäne an der Hotelfachschule Lausanne Quarantäne für 2500 Studierende an der Hotelfachschule Lausanne (EHL). Es betrifft somit den gesamten Bachelor-Studiengang, etwa drei Viertel der Hochschule. Die Isolation gilt bis 28 September, wie die Behörden des Kantons Waadt am Mittwochabend mitteilten.

Unterricht an der Hotelfachschule in Lausanne. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Die Entscheidung zu diesem Schritt sei in Absprache zwischen kantonalem Gesundheitsamt, Gesundheitsdepartement und Erziehungsdepartement getroffen worden, hiess es vom Kanton weiter.

Es wird vermutet, dass die Infektionsherde auf mehrere Feste und Partys noch vor der Verschärfung der kantonalen Massnahmen vom 15. September gegen die Ausbreitung des Coronavirus zurückgehen, präzisierte die Waadtländer Regierung in Lausanne.

Der Unterricht an der Hotelfachschule soll ungehindert weitergeführt werden, unterstrich die Direktion der EHL. Das werde via Internet (online) geschehen. Die Schule habe zudem alle notwendigen Hygiene-Massnahmen in die Wege geleitet.