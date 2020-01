25 Prozent weniger Zugunfälle in EU, 33 Prozent weniger in Schweiz

Seit 2010 ist die Anzahl an Unfällen im Schienenverkehr stark zurückgegangen - in der EU um fast ein Viertel, in der Schweiz sogar um ein Drittel. Allerdings verlief die Abnahme nicht linear: 2014 etwa war in vielen Ländern Europas ein Unglücksjahr für Züge.