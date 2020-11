22-jähriger Berggänger in Glarner Alpen vermisst Ein 22-jähriger Berggänger wird seit Mittwoch in den Glarner Alpen vermisst. Er soll im Klöntal von einem Schneebrett mitgerissen worden sein. Die Suchaktion blieb bis am Freitag ohne Erfolg.

Seit Mittwoch wird in den Glarner Alpen ein 22-jähriger Berggänger vermisst. Kapo GL

(sda)

Am Mittwochvormittag erhielt die Kantonspolizei Glarus die Meldung, dass ein 22-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich auf seiner Bergtour im Klöntal verunglückt ist und seither vermisst wird.

Der Berggänger war mit seinem 27-jährigen Begleiter in Richtung Vrenelisgärtli unterwegs, wie die Glarner Kantonspolizei schrieb. Dabei überquerten sie vor dem Chalttäli eine rund 800 Meter lange, stark abschüssige Traverse, als sich mutmasslich ein Schneebrett löste und den vorausgehenden 22-Jährigen über eine längere Strecke hinweg talwärts mitriss.

Die Kantonspolizei Glarus leitete in Zusammenarbeit mit der Rettungsflugwacht und der Alpinen Rettung Schweiz unverzüglich eine Suchaktion ein, an welcher drei Helikopter, eine Drohne sowie ein Wärmebildgerät eingesetzt wurden. Es sei auch versucht worden, ein allfälliges Handysignal des Vermissten zu orten, so die Polizei. Die Suchaktion blieb bis anhin ohne Erfolg und musste aufgrund der schwierigen Gelände-, Witterungs- und Sichtverhältnisse vorerst eingestellt werden.