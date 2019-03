2018 war das teuerste Unwetterschadenjahr seit zehn Jahren

Land unter in Lausanne am 12. Juni 2018. In der Schweiz gab es 2018 Unwetterschäden in der Höhe von rund 200 Millionen Franken. Das ist soviel wie seit 10 Jahren nicht mehr, aber deutlich unter dem jährlichen Durchschnitt seit 1972. (Bild: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

Am 23. Januar 2018 wurde die A2 zwischen der Wilerplanggen und der Ripplistal-Galerie von einer Schlammlawine verschüttet. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

Die häufigsten Auslöser von Unwetterschäden im Jahr 2018 waren Gewitter. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

Erdrutsch mitten durchs Dorf Champéry VS am 22. Januar 2018. Insgesamt entstanden 2018 in der Schweiz Unwetterschäden in der Höhe von 200 Millionen Franken. (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Sicht auf die zerstörte Kantonsstrasse zwischen Frutigen und Adelboden nach einem Murgang am 5. Januar 2018 im Bereich Linter. (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

Wasserradfahren in Locarno am 8. November 2018, nachdem der Lago Maggiore nach heftigen Niederschlägen über die Ufer getreten war. (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI)

Murgang am 7. August 2018 in Chamoson VS. 2018 gab es in der Schweiz Unwetterschäden in der Höhe von rund 200 Millionen Franken. (Bild: KEYSTONE/MAXIME SCHMID)