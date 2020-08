20-jähriger Portugiese ertrinkt in kleinem See bei Réchy VS

Ein 20-jähriger Portugiese ist am Sonntagnachmittag beim Schwimmen in einen kleinen See bei Réchy VS ertrunken. Er geriet plötzlich unter Wasser, wurde von den Rettungskräften rund anderthalb Stunden später gefunden und konnte nur noch tot geborgen werden.