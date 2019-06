19 Kilometer Stau am Gotthard - dreieinhalb Stunden Wartezeit Wie jedes Jahr an Pfingsten staut sich am Gotthard Richtung Süden der Verkehr. Am Samstagvormittag war die Warteschlange vor dem Nordportal 19 Kilometer lang. Dies bedeutete für die Reisenden eine Wartezeit von bis zu dreieinhalb Stunden.

Auf der Gotthard Autobahn A2 staut sich der Pfingstreiseverkehr auf 19 Kilometer Länge. (Bild: Keystone/URS FLUEELER)

(sda)

Der Pfingststau am Gotthard begann am Freitag um 10 Uhr und dauerte den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch, wie Viasuisse mitteilte. Der Stau blieb jedoch stabil und war nie mehr als vier Kilometer lang.

Bis am Samstag früh, als es gegen 4 Uhr einen Unfall auf der A2 zwischen Erstfeld und Amsteg in Richtung Gotthard gab. Ein Autofahrer, der in Richtung Süden reiste, verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto kam in der Mitte der beiden Fahrbahnen zum Stillstand.

Infolgedessen blieb die A2 für fast vier Stunden zwischen Erstfeld und Amsteg in beiden Richtungen gesperrt. Aus diesem Grund begann sich der Verkehr in Richtung Süden zu stauen; am späteren Vormittag war die Blechschlange zwischen Altdorf und dem Nordportal des Gotthardtunnels 18 Kilometer lang. Kurz vor 13 Uhr mass sie 19 Kilometer. Das bedeutet, dass die Automobilisten etwa dreieinhalb Stunden warten müssen, bevor sie den Tunnel passieren können.

High-Peak deutlich überschritten

Der prognostizierte High-Peak von 15 Kilometern ist damit bereits deutlich überschritten. Gemäss den Prognosen sollte der Stau am Gotthard nach 14 Uhr langsam abnehmen und spätestens um 19 Uhr enden.

Aufgrund des Unfalls auf der A2 wird als Alternativroute die A13 via San Bernardino empfohlen. Leider ereignete sich auch auf dieser Autobahn ein Unfall. Auch hier wurden lange Staus, zwischen Chur und Sufers, in Richtung Süden und auf verschiedenen Abschnitten der Hauptstrasse von Chur nach San Bernardino gemeldet.

Schliesslich, auf der A2 vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda müssen Reisende, die endlich den Gotthard-Tunnel durchquert haben und auf dem Weg nach Italien sind, einen weiteren Zwangsstopp einlegen: Der Verkehr staut sich bei der Ausreise auf rund fünf Kilometern.