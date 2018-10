1800 Bauarbeiter protestieren in Genf gegen Lohndumping

Rund 1800 Bauarbeiter haben in Genf am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Sie gingen auf die Strasse, um gegen Lohndumpig und für das Rentenalter 60 zu demonstrieren. Sie setzen den nationalen Protest fort, den die Gewerkschaften am Vortag im Tessin begonnen hatten.