17-jähriger Jugendlicher bei Unfall in Haldenstein GR getötet

Bei einem Autounfall in Haldenstein GR ist in der Nacht auf Samstag ein 17-jähriger Jugendlicher getötet worden. Am Steuer des Fahrzeugs sass ein 18-jähriger Lernfahrer, der das Auto zuvor in Chur einem Familienangehörigen entwendet hatte.