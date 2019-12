16-jährige Fussgängerin stirbt nach Kollision mit Auto in Vétroz VS

Eine 16-jährige Jugendliche aus den Mittelwallis, die am 11. Dezember auf einem Fussgängerstreifen in Vétroz VS von einem Auto angefahren wurde, ist ihren Verletzungen am Montag erlegen. Das teilte die Kantonspolizei Wallis an Heiligabend mit.