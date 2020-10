1394 Personen aus drei Berner Clubs in Quarantäne - eine Bar zu

Die Berner Behörden haben knapp 1400 Personen in Quarantäne geschickt. Diese haben alle drei Clubs in der Stadt Bern besucht. Dort war zuvor eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Bar hat das Kantonsarztamt per sofort geschlossen.