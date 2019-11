13'000 Musikfans an der Energy Star Night - Luca Hänni holt Preis

Mit dem Auftritt von 14 Künstlern und im Beisein von 13'000 Musikfans ist am Freitag im Zürcher Hallenstadion zum 17. Mal die Energy Star Night über die Bühne gegangen. Der am Gratis-Event von Radio Energy Schweiz verliehene Musikpreis ging dieses Jahr an Luca Hänni.