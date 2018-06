100'000 Besucher an der zehnten Ausgabe des Luzerner Fests

Rund 100'000 Besucherinnen und Besucher haben am Wochenende die zehnte Ausgabe des Luzerner Fests gefeiert. Wie die Organisatoren in der Nacht auf Sonntag mitteilten, blieb es auf den Festplätzen und Strassen der Stadt bis am frühen Morgen friedlich.