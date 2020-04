Versteigerung von Treffen mit Stars soll Spendengelder erbringen Ein Kaffee mit Hillary Clinton? Einen Song aufnehmen mit Sting? Oder Schauspielunterricht von Patrick Stewart? Diese und weitere Erlebnisse sollen Anfang Mai versteigert werden, um Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu sammeln.

Beim Auktionshaus Sotheby's kommen Anfang Mai einmal mehr ungewöhnliche Dinge unter den Hammer - diesmal aber für einen guten Zweck. KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

(sda/dpa)

Interessierte könnten zwischen dem 1. und 8. Mai online bieten, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag (Ortszeit) in New York mit. Die Einnahmen kämen der Flüchtlingsorganisation International Rescue Committee bei ihren Anstrengungen gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zugute, hiess es weiter.