US-Erfolgsserie «Homeland» endet nach der achten Staffel Nach acht Staffeln geht die US-Erfolgsserie «Homeland» im kommenden Jahr zu Ende. Wie die Serienmacher am Montag (Ortszeit) via Twitter bekanntgaben, soll die achte und letzte Staffel der Serie um die CIA-Agentin Carrie Mathison ab Juni 2019 ausgestrahlt werden.

Wird 2019 zum letzten Mal in ihrer Rolle als CIA-Agentin Carrie Mathison zu sehen sein: US-Schauspielerin Claire Danes. Die Erfolgsserie «Homeland» endet nach acht Staffeln. (Bild: Keystone/AP Invision/RICHARD SHOTWELL)

(sda/afp)

Die Serie, die auf der israelischen Serie «Hatufim - In der Hand des Feindes» basiert, wird seit 2011 für den US-Sender Showtime produziert. Schauspielerin Claire Danes spielt eine CIA-Agentin, die unter einer bipolaren Störung leidet und in den ersten Staffeln gegen einen unter Terrorverdacht stehenden US-Soldaten ermittelt. Die fünfte Staffel spielte in Berlin.

Die Serie wurde mit acht Emmys und fünf Golden Globes ausgezeichnet, zu ihren Fans gehört Ex-US-Präsident Barack Obama. Kritiker werfen der Serie vor, viele islamfeindliche Klischees zu bedienen.