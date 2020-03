US-Country-Musiker Joe Diffie an Coronavirus gestorben Der US-Country-Star Joe Diffie ist an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie am Sonntag auf der Facebook-Seite des Musikers mitgeteilt wurde, erlag der 61-Jährige gesundheitlichen «Komplikationen» nach der Infektion.

Der Country-Musiker Joe Diffie ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. KEYSTONE/AP/Al Wagner

(sda/afp)

Diffie hatte erst zwei Tage zuvor mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein.

Der Country-Sänger hatte in den neunziger Jahren eine Serie von Hits, darunter etwa «Pickup Man,» «Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)» und «John Deere Green». Schon sein erstes Album «A Thousand Winding Roads» aus dem Jahr 1990 war sehr erfolgreich, es enthielt den Hit «Home.»