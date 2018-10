Top-Ziele 2019 laut «Lonely Planet»: Kopenhagen und Sri Lanka Die Reisebuchmarke «Lonely Planet» hat Kopenhagen als angesagteste Stadt für das kommende Jahr vorgeschlagen. «Sauber, grün, kompakt - Kopenhagen ist eine Vorzeigestadt», heisst es in dem neuen Trend-Buch «Best in Travel 2019», das am heutigen Dienstag erschienen ist.

Die Hauptstadt Dänemarks, Kopenhagen, ist von dem bekannten Reisebuch «Lonely Planet» zur interessanten Stadt 2019 erkoren worden. (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda/dpa)

«In der Innenstadt fahren mehr Fahrräder als Autos, und das tiefblaue Hafenbecken ist sauber genug für ein erfrischendes Sommerbad.» An der dänischen Hauptstadt werden auch das abwechslungsreiche Essen und die Müllverbrennungsanlage Amager Bakke gelobt - wegen Skipisten und Wanderwegen auf dem Dach.

In den Top 10 der Städte landeten hinter Kopenhagen das «Silicon Valley» Chinas, Shenzhen, und Serbiens zweitgrösste Stadt Novi Sad. Es folgen die Florida-Metropole Miami, Kathmandu in Nepal, Mexiko-Stadt, Dakar im Senegal, Seattle im nordwestlichen US-Staat Washington, die kroatische Küstenstadt Zadar sowie Meknès in Marokko. Für 2018 hatte «Lonely Planet» Sevilla in Spanien zur Top-Stadt gekürt.

Jubiläen wichtig

Bei den Ländern kam der Inselstaat Sri Lanka auf Platz eins der Top 10, gefolgt von Deutschland. Gründe für die gute Platzierung Deutschlands sind unter anderem das 100. Bauhaus-Jubiläum mit vielen Events sowie der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Der dritte Platz geht an Simbabwe.

Es folgen die Länder Panama, Kirgistan, Jordanien, Indonesien, Weissrussland, der zentralafrikanische Staat São Tomé und Príncipe sowie das mittelamerikanische Belize.

Bei den Top 10 der Regionen schafft es 2019 das Piemont, die nordwestliche Binnenregion Italiens, auf den ersten Platz. Die pittoresken Catskills - ein Mittelgebirge im US-Staat New York - sichern sich zum 50. Jahrestag des Musikfestivals Woodstock Platz zwei, gefolgt von Nord-Peru, der Halbwüste Red Centre in Australien und den Schottischen Highlands und Inseln.

Dahinter kommen Russlands ferner Osten, der westindische Bundesstaat Gujarat, die Prärieprovinz Manitoba in Kanada, die Normandie im Norden Frankreichs und die Weinregion Elquital in Chile.