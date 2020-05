Tom Cruise will Weltall-Film mit Doug Liman drehen

Tom Cruise will für den geplanten Weltraum-Film mit Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS Regisseur Doug Liman ("Die Bourne Identität») an Bord holen. Dies berichteten die Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Dienstag (Ortszeit).