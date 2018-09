The Show will not go on: Céline Dion hört in Las Vegas auf

Die Sängerin Céline Dion ("My Heart Will Go On») beendet ihre regelmässigen Auftritte in der amerikanischen Kasinostadt Las Vegas. Wie die 50-jährige Kanadierin am Montag bei Facebook bekanntgab, soll die letzte Show am 8. Juni 2019 über die Bühne gehen.