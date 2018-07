Teile aus dem Nachlass von Robin Williams unter dem Hammer Die Sammlung von Robin Williams (1951-2014) und seiner Ehefrau Marsha soll im Herbst in New York für einen guten Zweck versteigert werden. Kunstwerke, Filmandenken, Auszeichnungen, Uhren, Möbel und anderes mehr stehen bei der Auktion am 4. Oktober zum Verkauf.

Deborah Butterfields «Madrone» ist eines der Kunstwerke aus der Sammlung des Schauspielers Robin Williams (1951-2014) und seiner Frau Marsha, die Anfang Oktober in New York versteigert werden. Schätzwert: 220'000-280'000 Dollar. (Pressebild Sotheby's) (Bild: zVg)

(sda/dpa)

Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit. Unter den Hammer kommt beispielsweise eine von Daniel Radcliffe getragene Hogwarts-Schulrobe für 10'000 bis 15'000 Dollar oder der Walk of Fame Award, den Williams 1990 zusammen mit seinem Trottoir-Stern bekommen hat (3000 bis 5000 Dollar).

Auch Kunstwerke von Niki de Saint Phalle und Street-Art von Banksy sind im Angebot. Ausserdem eine Sammlung von mehr als 40 Uhren, eine Auswahl an Velos und Design-Möbel.

Williams war mit Filmen wie «Good Morning, Vietnam», «Der Club der toten Dichter», «Flubber» oder «Mrs. Doubtfire» weltweit bekannt geworden. Der Schauspieler nahm sich 2014 das Leben. Williams hatte drei Kinder und war dreimal verheiratet, zwischen 1989 und 2010 mit der Produzentin Marsha Garces Williams.