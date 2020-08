Sonderfolge von «The West Wing» als Wahlaufruf in den USA Die Originalschauspieler der preisgekrönten US-Politik-Serie «The West Wing» wollen nach 17 Jahren wieder zusammenkommen und eine einzige Folge drehen - um damit zur Stimmabgabe bei der US-Präsidentschaftswahl aufzurufen.

Der amerikanische Schauspieler Martin Sheen schlüpft bei der Sonderfolge «The West Wing» in die Rolle eines demokratischen US-Präsidenten. KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARREN CALABRESE

(sda/afp)

Wie die Streaming-Plattform HBO Max am Dienstag mitteilte, soll mit der Spezialepisode die Kampagne «When We All Vote» (Wenn wir alle wählen) der ehemaligen First Lady Michelle Obama unterstützt werden. Martin Sheen wird dafür wieder in die Rolle eines demokratischen US-Präsidenten schlüpfen.

Die Episode soll auf einer Theaterbühne in Los Angeles gedreht und vor der Wahl im November gezeigt werden. Es ist eine Neuauflage der Folge «Hartsfield's Landing» aus der dritten Staffel der zwischen 1999 und 2006 auf dem US-Sender NBC laufenden Serie.

In der Folge versucht der von Bradley Whitford verkörperte Vize-Stabschef des Präsidenten, in einer wahlstrategisch wichtigen Stadt im Bundesstaat New Hampshire Wähler für sich zu gewinnen.

Die Serie hatte insgesamt 26 Emmys gewonnen und war eine der erfolgreichsten Politikserien aller Zeiten. Sie endete nach sieben Staffeln. Whitford sagte der NBC über seine Zeit bei der Serie: «Es war eine so einzigartige und wunderbare Erfahrung, dass wir nicht zurückgehen und eine schlechtere Version davon haben wollen».

Die Sonderfolge sei nun aber eine Möglichkeit, wieder zusammenzuarbeiten und ein «Statement dazu abzugeben, wie man die Leute zum Wählen bewegt».