«Singin' in the Rain»- Regisseur Stanley Donen ist tot

Der durch Filmmusicals wie «Singin' in the Rain» und «Funny Face» bekannte US-Regisseur Stanley Donen ist tot. Wie sein Sohn Mark Donen am Samstag laut «New York Times» mitteilte, starb der Filmemacher und Choreograph bereits am Donnerstag in New York.