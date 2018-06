Schweizer Skulptur "Snowman" steht im Garten des MoMA

In New York sind bis zu 29 Grad angesagt - im Garten des Museum of Modern Art (MoMA) aber ist am Montag ein etwa 1,80 Meter grosser Schneemann aufgetaucht. Geschaffen haben die Skulptur "Snowman" das Schweizer Künstler-Duo Peter Fischli und David Weiss.