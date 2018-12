Sängerin und Grammy-Preisträgerin Nancy Wilson gestorben Die US-amerikanische Sängerin und mehrfache Grammy-Preisträgerin Nancy Wilson ist tot. Die Interpretin, die mit ihrer klaren Pop- und Jazz-Stimme zu einer komerziell erfolgreichen Künstlerin wurde, starb nach einer langen Krankheit im Alter von 81 Jahren.

Starb nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren: die US-amerikanische Jazz-Sängerin Nancy Wilson. (Bild: KEYSTONE/AP/RICK MAIMAN)

(sda/ap)

Sie sei in ihrem Haus in der kalifornischen Gemeinde Pioneertown in der Nähe des Joshua Tree Nationalparks gestorben, sagte ihre Managerin Devra Hall Levy der Nachrichtenagentur AP am Donnerstagabend.

Wilson wurde von Dinah Washington, Nat «King» Cole und anderen Stars beeinflusst. Sie sang vor allem Jazzklassiker. In den 1960er Jahren veröffentlichte sie acht Alben, die unter die Top 20 der Popcharts von Billboard kamen. Ihre bekanntesten Songs waren «Guess Who I Saw Today» und «(You Don't Know) How Glad I Am».

Wilson wollte nicht mit nur einer Musikkategorie in Verbindung gebracht werden. Sie bezeichnete sich selbst als «Songstylistin». «Die Musik, die ich heute singe, war die Popmusik der 1960er», sagte sie der Zeitung «San Francisco Chronicle» 2010. «Ich habe mich einfach nie als Jazzsängerin betrachtet.»

Wilson war auch im Fernsehen, Film und Radio aktiv. Sie spielte in der Serie «Hawaii Five-O» mit und war Gastgeberin einer Serie des US-Radiosenders NPR. Sie gehörte auch zur Bürgerrechtsbewegung. Die Mutter von drei Kindern war zweimal verheiratet. Wilson zog sich 2011 vom Tournee-Geschäft zurück.