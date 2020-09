Riesenkugel von Anish Kapoor in München installiert Die riesige Installation «HOWL» des Bildhauers Anish Kapoor empfängt ab sofort die Besucher der Pinakothek der Moderne in der süddeutschen Stadt München.

HANDOUT - Die Installation «HOWL» des Bildhauers Anish Kapoor in der Pinakothek der Moderne. In der Rotunde im Eingangsbereich des Museums wurde die gigantische Kugel aus dunklem PVC angebracht, die sich über drei Etagen erstreckt. Das Kunstwerk wurde am 16.09.2020 vorgestellt. Foto: Johannes Haslinger/Pinakothek der Moderne/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Keystone/Pinakothek der Moderne/Johannes Haslinger

(sda/dpa)

In der Rotunde im Eingangsbereich des Museums wurde eine gigantische Kugel aus dunklem PVC angebracht, die sich über drei Etagen erstreckt. Es sei ein grosser Akt gewesen, die Skulptur zwei Tage lang aufzubauen und in den Raum einzupassen, teilte die Pinakothek am Mittwoch bei der Vorstellung in München mit. Rund zwei Jahre lang hatte das Museum das von Oliver Kase kuratierte Projekt mit dem in London lebenden Künstler entwickelt.

Das Kunstwerk ist 14 Meter hoch und 22 Meter breit. Die Skulptur sei auch ein Ausdruck von weiblicher Kraft und Leidenschaft, sagte Kapoor in einem Videogespräch. Die dunkle, braun-rote Farbe könne man auch mit Menstruationsblut assoziieren. Der Titel «HOWL» ist laut Kapoor eine Anlehnung an das gleichnamige Gedicht «Das Geheul» von Allen Ginsberg. 1955 hatte der berühmte Dichter der Beat-Generation mit seinen Versen über Sex, Rausch und ein neues Lebensgefühl für einen Skandal gesorgt.