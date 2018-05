Renommiertes Museum MoMA und New Yorker Café streiten sich um Namen

Das renommierte New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) streitet sich mit einem Café um seinen Namen. Das Museum habe das "MoMaCha"-Café im Süden Manhattans vor Gericht verklagt, weil der Name zu sehr wie der des MoMA klinge, berichtete die "New York Times".