Rammstein-Sänger Till Lindemann spielt 2021 in Wacken solo

Rammstein-Sänger Till Lindemann will im kommenden Sommer auf dem international bekannten Wacken Open Air (W:O:A) in Deutschland spielen. Für Lindemann werde dies die erste Solo-Festivalshow überhaupt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.