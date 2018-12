Politsatire «Vice» ist Favorit bei Golden Globes Die US-Politsatire «Vice» ist mit sechs Nominierungen der Favorit im Rennen um die Golden Globes. Das Liebesdrama «A Star is Born» mit Lady Gaga, die Filmbiografie «Green Book» und die Tragikomödie «The Favourite» haben jeweils fünf Gewinnchancen.

Christian Bale und Amy Adams als Dick und Lynne Cheney: Die Politsatire «Vice» ist am Donnerstag in sechs Kategorien für einen Golden Globe nominiert worden. (Bild: KEYSTONE/AP Annapurna Pictures/MATT KENNEDY)

(sda/afp/dpa)

In «Vice» spielt Christian Bale den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Das Werk von Adam McKay ist unter anderem als bester Film (in der Kategorie Musical oder Komödie) sowie für die besten Hauptdarsteller (Bale und Amy Adams) nominiert.

Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck kann ebenfalls auf einen Preis hoffen. Sein Künstlerporträt «Werk ohne Autor», das auch am diesjährigen Zurich Film Festival auf dem Programm stand, geht in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film» für Deutschland in das Rennen um eine Auszeichnung.

Im vergangenen Januar hatte der deutsche Regisseur Fatih Akin für seinen Thriller «Aus dem Nichts» den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Bei den Oscars ging Akin dann aber leer aus. Von Donnersmarck hatte bereits 2007 einen Oscar für das Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» gewonnen.

Auch Daniel Brühl hat erneut Chancen auf einen Golden Globe. Der 40-Jährige wurde am Donnerstag für seine Rolle in der Krimiserie «The Alienist» als bester Hauptdarsteller in einer Serie nominiert.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Donnerstag bekanntgegeben. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 6. Januar 2019 in Beverly Hills verliehen.

Der Verband der Hollywood-Auslandspresse vergibt die Preise seit 1944, in dieser Saison zum 76. Mal. Über die Gewinner in unterschiedlichen Kategorien entscheidet eine Gruppe internationaler Journalisten, die in Hollywood arbeiten.