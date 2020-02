Peter Maffay feiert umjubelten Tournee-Auftakt Mit einem umjubelten Konzert in Kiel hat Peter Maffay die Tournee zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum erfolgreich gestartet. In der ausverkauften Arena spielten der Rockmusiker und seine Band vor 8000 begeisterten Fans zunächst Songs des aktuellen Albums «Jetzt!».

Der Sänger und Gitarrist Peter Maffay feiert einen gelungenen Tournee-Auftakt. KEYSTONE/STR

(sda/dpa)

Es folgten beim Tournee-Auftakt am Mittwochabend eine musikalische Zeitreise bis in die Anfänge von Maffays Karriere Anfang der 1970er Jahre als Schlagersänger mit «Du». Nach mehreren Zugaben ging das Konzert mit einer guten Stimmung nach zweieinhalb Stunden zu Ende.

Zu den Songs, die Maffay in originellen Arrangements und teils mit Musikern aus früheren Zeiten spielte, gehörten Erfolge wie «Steppenwolf», «Eiszeit», «Über sieben Brücken musst Du gehn» oder zum Finale «Sonne in der Nacht». Aber auch politisch bezog Maffay Stellung mit dem Lied «Morgen», das Fanatismus, Antisemitismus, Krieg, Umweltzerstörung und Politiker-Hetze anprangert.

Die Konzertbühne mitten in der Halle hatte die Form einer riesigen Gitarre. Über den langen «Gitarrenhals» kam Maffay unter Ovationen auf die Bühne, um mit dem Song «Jetzt!» - eine Hymne, den Augenblick zu leben - zu starten.

Gastspiel in Zürich

Maffay, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker und inzwischen 70 Jahre alt, hat die Tournee unter das Motto «Für immer jung» gestellt - angelehnt an den gleichnamigen Song seines aktuellen Albums «Jetzt!», aber auch als Ausdruck seiner Lebenseinstellung.

Bis Ende März gibt Maffay mit seiner Band noch 21 Konzerte in grossen Hallen, bis auf ein Gastspiel in Zürich alle in deutschen Städten. Die rund 200'000 Tickets für die Konzerte sind nach Angaben von Maffays PR-Agentur bis auf Restkarten ausverkauft.