Pete Townshend: Neue Who-Songs wären fast «im Abfalleimer gelandet»

Pete Townshend (75), Songschreiber und Gitarrist der legendären britischen Rockband The Who, hat in seinem Roman «Das Zeitalter der Angst» schwierige Phasen der eigenen Kindheit verarbeitet. Er habe zwei Jahre bei seiner Grossmutter verbracht, die massive psychische Probleme hatte, sagte der Musiker im Gespräch mit der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). «Diese Erfahrungen waren die Basis für den Roman.»