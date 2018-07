Paul McCartney gab Geheimkonzert in Londons Abbey Road Studios Ex-Beatle Paul McCartney hat vor auserwählten Fans und Stargästen am Montag ein Geheimkonzert in den Abbey Road Studios gegeben.

Der Ex-Beatle Sir Paul McCartney ist in den Londoner Abbey Road Studios vor ausgewählten Fans und Stars aufgetreten - dort, wo er vor Jahrzehnten legendäre Aufnahmen mit den Beatles eingespielt hatte. (Bild: KEYSTONE/FR1140 AP/SCOTT AUDETTE)

Der 76-jährige Sir Paul spielte in den berühmten Tonstudios in London knapp zwei Dutzend Songs, darunter Beatles-Hits wie «Drive My Car», «Lady Madonna» oder «Back In The U.S.S.R.»; zudem standen auf dem Programm Lieder von seinem kommenden Album «Egypt Station».

Die Zuschauer waren über einen Wettbewerb im Internet ausgewählt worden. McCartney hatte vergangene Woche auf Instagram seine Fans dazu aufgerufen, in einem Video zu erklären, warum sie unbedingt bei dem exklusiven Auftritt dabei sein müssten. Neben den Gewinnern waren Sängerin Kylie Minogue sowie die Schauspieler Johnny Depp und Orlando Bloom im Publikum.

In den Abbey Road Studios hatte McCartney mit den Beatles einst Albumklassiker wie «A Hard Day's Night» (1964), «Revolver» (1966) und «Yellow Submarine» (1969) aufgenommen.

McCartneys neues Album «Egypt Station» wird am 7. September veröffentlicht. Auf der anschliessenden «Freshen Up»-Tournee wird Sir Paul unter anderem Konzerte in den USA, Grossbritannien oder Polen geben.