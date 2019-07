Nicki Minaj sagt Konzert in Saudi-Arabien aus Protest ab

Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien hat US-Rapperin Nicki Minaj ein Konzert in dem konservativen Königreich abgesagt. Sie wolle so eine Zeichen für die Rechte von Frauen, Homosexuellen und die Meinungsfreiheit setzen, sagte sie am Dienstag.