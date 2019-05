Neues Porträt von da Vinci in London entdeckt Zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci hat die Royal Collection in London ein bislang unbekanntes Porträt des Renaissance-Künstlers enthüllt. Es handelt sich um eins von nur zwei bislang bekannten zeitgenössischen Porträts da Vincis.

Mit Vollbart: Das neu entdeckte Porträt von Leonardo da Vinci. (Bild: KEYSTONE/AP PA/STEVE PARSONS)

(sda/afp)

Es wird ab dem 24. Mai in einer Ausstellung im Buckingham-Palast gezeigt, wie der Leiter der Abteilung für Drucke und Zeichnungen der königlichen Kunstsammlung, Martin Clayton, am Donnerstag sagte. Da Vinci starb am 2. Mai 1519.

Das neu entdeckte Porträt wurde vermutlich von einem Gehilfen da Vincis gezeichnet, wie Clayton erklärte. Es findet sich auf einem Blatt unter mehreren Studien eines Pferdebeins, die der Florentiner Meister selbst für ein nicht vollendetes Denkmal anfertigte. Es zeigt da Vinci mit einem gepflegten Vollbart - für die Zeit ein eher seltenes Erscheinungsbild. «In der Zeichnung ist er 65 Jahre alt und wirkt etwas melancholisch und ermattet.»

Auch in anderen Äusserlichkeiten ähnele es sehr dem bislang einzigen bekannten Da-Vinci-Porträt von der Hand des da-Vinci-Schülers Francesco Melzi, sagte Clayton. Beide zeitgenössischen Porträts entstanden kurz vor dem Tod des Künstlers 1519. Auch das Melzi-Werk wird in der Ausstellung «Leonardo da Vinci: A Life in Drawing» in London zu sehen sein.