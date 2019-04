Neuer Superheld «Shazam!» erobert Nordamerikas Kinocharts

Ein neuer Superheld hat Nordamerikas Kinocharts erobert. Der Film «Shazam!» spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 53,5 Millionen Dollar ein und eroberte sich damit den ersten Platz, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete.