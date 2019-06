Neue Broadway-Rolle für «Will & Grace»-Star Debra Messing

Die aus der Erfolgsserie «Will & Grace» bekannte US-Schauspielerin Debra Messing (50) kehrt an den New Yorker Broadway zurück. Messing werde die Hauptrolle in dem Stück «Birthday Candles» übernehmen, teilten die Veranstalter am Montag in New York mit.