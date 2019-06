Mick Jagger tanzt beim verspäteten Tourauftakt der Rolling Stones Mit einem fitten und tanzenden Mick Jagger (75) haben die Rolling Stones den Auftakt ihrer US-Tour gefeiert. Die britischen Rocker spielten am Freitagabend (Ortszeit) in Chicago 20 ihrer grössten Hits.

Hat's noch immer drauf: Mick Jagger beim Auftakt zur Tournee «No Filter» in Chicago. (Bild: KEYSTONE/AP Invision/ROB GRABOWSKI)

(sda/dpa)

Darunter waren «Satisfaction», «Angie» und «Honky Tonk Woman». «Danke Chicago für einen tollen Auftaktabend», schrieb die Band nach dem Auftritt auf Instagram. Videos im Netz zeigen, wie Jagger wie eh und je über die Bühne tänzelt.

Die Briten hatten Ende März ihre Konzerte in den USA und Kanada zunächst abgesagt und die Tour verschoben. Grund war ein Spitalaufenthalt von Frontmann Jagger. US-Medien hatten berichtet, er habe sich in einem Krankenhaus in New York eine neue Herzklappe einsetzen lassen.

Wenige Wochen später postete der 75-Jährige bereits ein erstes Tanzvideo aus dem Studio. Später sprach er davon, dass er sich gut fühle und viel mit der Band probe.