Mexikanischer Schriftsteller Fernando del Paso gestorben Der mexikanische Schriftsteller Fernando del Paso ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Universität von Guadalajara am Mittwochvormittag (Ortszeit) auf Twitter mit. Del Paso war dort Leiter der iberoamerikanischen Bibliothek Octavio Paz.

Der mexikanische Schriftsteller Fernando del Paso ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Del Paso hatte 2015 den Cervantes-Preis gewonnen. (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ULISES RUIZ BASURTO)

(sda/dpa)

Laut lokalen Medien starb er in einem Krankenhaus in Guadalajara, etwa 550 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt. Del Paso hatte 2015 den Cervantes-Preis gewonnen. Der Cervantes-Preis ist mit 125'000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt.

Der Erzähler, Dichter und Essayist, wurde ausserdem 2007 mit dem Preis der Internationalen Buchmesse von Guadalajara geehrt. Del Paso erlangte auch in Deutschland Bekanntheit durch Werke wie «José Trigo» und «Palinurus von Mexiko».