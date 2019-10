Medien: Johnny Depp legt langen Rechtsstreit mit Ex-Anwalt bei

«Pirates of the Caribbean»-Star Johnny Depp (56) hat seinen langwierigen Gerichtsstreit mit einem früheren Promi-Anwalt beigelegt, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Der Schauspieler erhält demnach einen zweistelligen Millionen-Betrag.