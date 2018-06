Max Beckmanns "Ägypterin" für 4,7 Millionen versteigert - Rekord

Max Beckmanns Gemälde "Die Ägypterin" ist am Donnerstag in Berlin für 4,7 Millionen Euro versteigert worden. Es sei der bisher höchste Erlös bei einer Kunstversteigerung in Deutschland, sagte dabei Auktionator Peter Graf zu Eltz vom Auktionshaus Villa Grisebach.