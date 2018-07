«Maniac» mit Emma Stone und Jonah Hill startet am 21. September Die von Fans mit Spannung erwartete Netflix-Serie «Maniac» wird ab 21. September weltweit veröffentlicht. Das teilte der Streamingdienst am Sonntag mit.

Emma Stone spielt in der Netflix-Serie «Maniac», die am 21. September weltweit startet. (Bild: Keystone/AP Invision/JORDAN STRAUSS)

(sda/dpa)

In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie sich die Hauptdarsteller Emma Stone ("La La Land») und Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street») über einen Tisch hinweg anstarren. Die Serie voller schwarzem Humor handelt von mehreren Menschen, die als Probanden an einer Medikamentenstudie teilnehmen.

Ein Erfinder (gespielt von Justin Theroux) behauptet, er könne «den Verstand reparieren, sei es psychische Krankheit oder Herzschmerz», so Netflix. Die Teilnehmer der Studie hoffen, ohne Komplikationen oder Nebenwirkungen all ihre Probleme dauerhaft lösen zu können. Die Dinge laufen allerdings nicht wie geplant.

Oscarpreisträgerin Stone stellt eine junge Frau dar, die «auf die zerbrochenen Beziehungen zu ihrer Mutter und ihrer Schwester» fixiert ist. Hill spielt einen Sohn wohlhabender Industrieller, der in seinen Träumen ein grossartiges Leben führt, in Wirklichkeit aber eine psychiatrische Einrichtung nicht verlassen kann.

Die Regie der zehn Episoden der ersten Staffel hat Cary Fukunaga übernommen, der schon die Auftaktstaffel von «True Detective» inszeniert hatte. «Maniac» basiert auf einer norwegischen Serie gleichen Namens.